Режиссер Бронзит закричал после номинации его мультфильма на «Оскар»

Режиссер Константин Бронзит закричал после номинации его короткометражного мультфильма «Три сестры» на международную премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом пишет 78.ru.

По словам Бронзита, он смотрел церемонию в студии «Мельница» с коллективом в прямом эфире.

«Все заорали! Я поеду туда!» — сказал автор.

Бронзит прислал свой 15-минутный проект на «Оскар» под вымышленным именем Тимур Когнов, мультфильм был отправлен от Кипра.

До этого на премию были номинированы мультфильмы Бронзита «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Академия кинематографических искусств и наук представила 22 января список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Трансляция мероприятия прошла на официальном YouTube‑канале.

В главной номинации «Лучший фильм» представлены десять картин: «Бугония», «F1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

