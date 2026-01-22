Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Режиссер Бронзит закричал после номинации его мультфильма на «Оскар»

Режиссер Бронзит обрадовался номинации «Трех сестер» на «Оскар»
Кадр из мультфильма «Три сестры»

Режиссер Константин Бронзит закричал после номинации его короткометражного мультфильма «Три сестры» на международную премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом пишет 78.ru.

По словам Бронзита, он смотрел церемонию в студии «Мельница» с коллективом в прямом эфире.

«Все заорали! Я поеду туда!» — сказал автор.

Бронзит прислал свой 15-минутный проект на «Оскар» под вымышленным именем Тимур Когнов, мультфильм был отправлен от Кипра.

До этого на премию были номинированы мультфильмы Бронзита «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Академия кинематографических искусств и наук представила 22 января список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Трансляция мероприятия прошла на официальном YouTube‑канале.

В главной номинации «Лучший фильм» представлены десять картин: «Бугония», «F1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

Ранее Леонардо Ди Каприо остановила служба безопасности на «Золотом глобусе».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685531_rnd_3",
    "video_id": "record::7f55a462-4858-40d1-a7cc-db429c135e44"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+