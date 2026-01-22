Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Акварельные рисунки Гитлера продали на аукционе

Британский аукционный дом продал на торгах два рисунка Адольфа Гитлера
Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Британский аукционный дом Hutchinson Scott продал две работы, созданные Адольфом Гитлером в начале XX века. В сумме за них отдали примерно €5,6 тысяч, сообщает Le Parisien.

На торгах, которые прошли в графстве Йоркшир, были выставлены акварельные рисунки, предположительно написаные Гитлером в 1909 и 1910 годах. На одном из рисунков изображен дом с дымящейся трубой. Его продали за £2,3 тысячи (чуть более 234 тысяч рублей), а второй рисунок с церковью ушел с молотка за £2,6 тысячи фунтов (около 265 тысяч рублей).

До этого сообщалось, что картина художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, была продана в зале аукционного дома Osenat во Франции, в Версале. Начальная цена торгов составляла €500 тыс., а оценочная стоимость картины — от €1 до €2 млн. Продали ее за €2,3 млн.

Ранее житель Белоруссии купил на аукционе бывшую психбольницу за бесценок и превратил в музей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685945_rnd_4",
    "video_id": "record::56581d66-a12c-4966-a778-c840fb093cd3"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+