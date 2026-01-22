Акварельные рисунки Гитлера продали на аукционе

Британский аукционный дом Hutchinson Scott продал две работы, созданные Адольфом Гитлером в начале XX века. В сумме за них отдали примерно €5,6 тысяч, сообщает Le Parisien.

На торгах, которые прошли в графстве Йоркшир, были выставлены акварельные рисунки, предположительно написаные Гитлером в 1909 и 1910 годах. На одном из рисунков изображен дом с дымящейся трубой. Его продали за £2,3 тысячи (чуть более 234 тысяч рублей), а второй рисунок с церковью ушел с молотка за £2,6 тысячи фунтов (около 265 тысяч рублей).

До этого сообщалось, что картина художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, была продана в зале аукционного дома Osenat во Франции, в Версале. Начальная цена торгов составляла €500 тыс., а оценочная стоимость картины — от €1 до €2 млн. Продали ее за €2,3 млн.

