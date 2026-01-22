Туриста арестовали в Таиланде за кражу тапочек из спа-салона

Немецкий турист украл деньги и тапочки в Таиланде, вернул обратно и попал под суд

Турист украл деньги и тапочки из спа-салона в Таиланде, сообщает Bangkok Post.

Видео с камеры спа-салона в центре Пхукета появилось в сети 20 января. На кадрах видно, как посетитель ждет у пустой стойки регистрации, а потом похищает купюры из кассы, пока никто не смотрит.

Инцидент произошел в салоне Thanya Spa and Massage на улице Ранонг, сотрудники салона рассказали, что в результате из кассы пропали 2000 бат (около 5 тыс.рублей), а также пляжные тапочки.

Вором оказался 25-летний турист из Германии. В среду, 21 января, он пришел в салон, чтобы вернуть украденные вещи и принести извинения, но персонал вызвал полицию. Мужчину задержали, и он заявил, что совершил кражу «из дерзости». Ведется следствие.

