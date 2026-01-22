Размер шрифта
Евгений Миронов рассказал, как ему удавалось оставаться неузнаваемым на улице

Актер Миронов рассказал, что поклонники не узнали его в гриме
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Народный артист России Евгений Миронов раскрыл, что однажды ему удалось остаться незамеченным поклонниками на улице. Об этом актер рассказал Общественной Службе Новостей.

По словам Миронова, фанаты узнают его во время большинства выходов в свет. Однако был период, когда артист смог спокойно ходить по людным местам и оставаться незамеченным. Артист раскрыл, что это произошло во время съемок кинокартины «Три женщины Достоевского».

«Я в гриме вышел пройтись по ближайшим от съемочной площадки местам. И я был так поражен, что преобразившаяся внешность позволяет оставаться в тени. Единственное, на что обращали внимание, так это на одежду, поскольку она не соответствовала современному стилю», — поделился он.

Миронов предположил, что окружающие даже могли принять его за иностранца. При этом никто так и не понял, что перед ним знаменитость. Артист подчеркнул, что это было «забавно».

Однако Миронов признался, что всегда рад пообщаться со своими зрителями. Артист никогда не отказывает поклонникам в автографе или совместной фотографии.

В декабре Евгений Миронов заявил, что детям следует осторожно прививать вкус к настоящему искусству, которого сейчас мало в любой стране мира. По словам знаменитости, своего 11-летнего сына Петра он водит на детские спектакли в Театр Наций и Театр Образцова.

Ранее Евгений Миронов высказался о возвращении партнерства с недружественными странами.

