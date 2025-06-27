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Евгений Миронов высказался о возвращении партнерства с недружественными странами

Артист Миронов: рано или поздно связи с недружественными странами восстановятся
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Художественный руководитель Государственного академического театра наций Евгений Миронов высказался о возвращении партнерства с коллегами из недружественных стран. Его цитирует ТАСС.

По словам народного артиста России, восстановление контактов — это вопрос времени.

«Безусловно, рано или поздно наши коллеги, с которыми я продолжаю поддерживать отношения, — это мои близкие друзья — приедут, и мы создадим с ними что-то новое, я уверен», — отметил он.

Когда это произойдет, артист сказать затруднился.

Сейчас, продолжил Миронов, Театр Наций сотрудничает преимущественно с представителями стран БРИКС. Недавно театр посетил один из крупных бразильских фестивалей, объединяющий представителей Южной Африки, Южной и Северной Америки и Европы. Режиссеры, с которыми удалось познакомиться на фестивале, приедут на фестиваль «Горький+» и проведут в России свои лаборатории.

«Поскольку мы Театр Наций, мы не можем работать вне международного контекста, это наша особенность», — заключил Миронов.

Накануне писатель Захар Прилепин объяснил Земфире (признана в РФ иностранным агентом) и Борису Гребенщикову (признан в РФ иностранным агентом), как вернуться в Россию.

Ранее Яна Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Чулпан Хаматовой в Россию.

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