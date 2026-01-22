Размер шрифта
Гордон пожаловалась на «дебильные» беседы с участниками шоу «Выжить в Стамбуле»

Юристка Гордон сравнила шоу «Выжить в Стамбуле» со школой-интернатом для неодаренных детей
Максим Блинов/РИА Новости

Юристка Екатерина Гордон в интервью «СтарХиту» поделилась впечатлениями от участия в шоу «Выжить в Стамбуле».

Гордон призналась, что ей очень понравились испытания на силу, скорость и ловкость. Однако ее возмутили «дебильные беседы», которые начинали другие герои проекта.

«Ну это пятый класс Сызранской школы. С большим уважением говорю про Сызрань, просто пятый класс — это тяжело. У меня три высших образования, я работаю головой, а мне три раза в день — на завтрак, обед и ужин — приходилось поддерживать бессмысленный тупой разговор. Будто попала в школу-интернат для неодаренных детей», — заявила юристка.

Гордон отметила, что у нее не было друзей на проекте. Она объяснила, что не хотела «играть в дружбу» с теми, с кем не общается за пределами шоу. Юристка не желала «сюсюкаться и улыбаться на камеру».

По словам Гордон, большинство участников вели себя двойственно: мило общались под камерами, но за кадром поливали друг друга грязью.

Ранее Гордон раскрыла, как делит с Кудрявцевой доходы группы.

