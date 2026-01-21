Волочкова рассказала, почему праздновала 50-летие без мамы и дочери

Балерина Анастасия Волочкова отметила свой 50-летний юбилей, однако в празднике не приняли участие ее мама и дочь Ариадна. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка заявила, что первую не пригласила, а вторая отказалась прийти.

По словам Волочковой, видеть мать на своем празднике она не хотела, так как не поддерживает с ней отношений, а вот дочь она приглашала.

«Моя дочь Ариадна тоже отказала мне в любезности поприсутствовать на моем юбилее, который, к слову, не каждый день. Но, как говорится, бог ей судья. Кстати, они обе находятся в черном списке», — заявила балерина.

Она добавила, что в праздновании приняли участие только самые близкие друзья, с которыми она отлично провела время. Свой возраст она оценила позитивно, отметив, что у 50-летнего человека впереди целая жизнь, поэтому в планах звезды – покорять сцену своим балетным мастерством.

Волочкова добавила, что таких балерин, как она, осталось очень мало, так как она является одной из наследниц и воспитанниц великой Майи Плисецкой.

«Не каждый может этим похвастаться», — подчеркнула танцовщица.

Напомним, экс-прима Большого театра отметила юбилей накануне. С чего начала свой путь к славе Анастасия Волочкова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

