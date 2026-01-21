Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Волочкова рассказала, почему праздновала 50-летие без мамы и дочери

Дочь Волочковой Ариадна отказалась прийти на ее 50-летие
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова отметила свой 50-летний юбилей, однако в празднике не приняли участие ее мама и дочь Ариадна. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка заявила, что первую не пригласила, а вторая отказалась прийти.

По словам Волочковой, видеть мать на своем празднике она не хотела, так как не поддерживает с ней отношений, а вот дочь она приглашала.

«Моя дочь Ариадна тоже отказала мне в любезности поприсутствовать на моем юбилее, который, к слову, не каждый день. Но, как говорится, бог ей судья. Кстати, они обе находятся в черном списке», — заявила балерина.

Она добавила, что в праздновании приняли участие только самые близкие друзья, с которыми она отлично провела время. Свой возраст она оценила позитивно, отметив, что у 50-летнего человека впереди целая жизнь, поэтому в планах звезды – покорять сцену своим балетным мастерством.

Волочкова добавила, что таких балерин, как она, осталось очень мало, так как она является одной из наследниц и воспитанниц великой Майи Плисецкой.

«Не каждый может этим похвастаться», — подчеркнула танцовщица.

Напомним, экс-прима Большого театра отметила юбилей накануне. С чего начала свой путь к славе Анастасия Волочкова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Волочкова призналась, что наслаждается своей красотой и телом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671809_rnd_9",
    "video_id": "record::59eff680-90f6-4eb9-8f0a-5eb651c61efe"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+