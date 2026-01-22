Размер шрифта
Гордон раскрыла свой главный страх

Юристка Екатерина Гордон заявила, что боится падения в лифте
Юристка Екатерина Гордон призналась в интервью изданию «СтарХит», что боится падения в лифте.

По словам Гордона, у нее появилась фобия после посещения аттракциона с падающей кабиной. После этого случая знаменитости стало неприятно находиться в замкнутых пространствах.

Гордон отметила, что не столкнулась ни с какими фобиями во время участия в шоу «Выжить в Стамбуле».

«В рамках реалити меня точно ничего не пугало, я тертый калач. Чтобы меня расстроить или привести в ужас, нужно очень постараться», — поделилась юристка.

Гордон рассказала, что шоумен Павел Воля уговорил ее поучаствовать в проекте. До этого она даже не рассматривала возможность съемки в экстремальном реалити.

«Много лет назад я участвовала в проекте а-ля «Последний герой» на НТВ. На острове выживала. Потом зареклась на такое подписываться и обходила аналогичные проекты стороной. Шли годы: я красиво старела, стала успешным человеком, поэтому, казалось бы, как меня туда занесло?» — отметила Гордон.

Ранее Гордон раскрыла, как делит с Кудрявцевой доходы группы.

