Сергей Бурунов поделился секретами своего похудения

Актер театра и кино Сергей Бурунов признался, что спортзал и половая активность позволяют ему худеть. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Комментируй это».

По его словам, появление девушки оказало на него достаточное влияние, поскольку она следит и за его образом жизни и стилем.

«Я все-таки артист, поэтому для этих целей у меня есть Виктория Борисовна Шестаковская моя дорогая, мой стилист и мой художник по костюмам… Там весь гардероб улетел. Виктория Борисовна приехала, она просто делала вот так (неодобрительно качала головой — Прим. Ред.) и пальцем тыкала, и все летело в мусорку. (Пережил это — Прим. ред.) с трудом», — заявил Бурунов.

Он добавил, что его вес снизился до 83 кг. Он занимается функционально-силовыми тренировками, плаванием, катается на горных лыжах. Актер добавил, что не против диет, однако выбирает их с осторожностью.

До этого Сергей Бурунов рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Комментируй это», что обращался к психологу. По его словам, раньше стеснялся обращаться за психологической помощью. Но позже он понял, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом».

Ранее Сергей Дорогов раскрыл главную мечту Сергея Бурунова.