Пианист Бриль высмеял слухи о тяжелом состоянии

Пианист Игорь Бриль опроверг в беседе с Telegram-каналом Baza слухи о тяжелом состоянии после госпитализации.

Бриль заявил, что уже выписался из больницы. Он полон сил и готов к работе. Артист также посмеялся над тем, что у него якобы чуть не остановилось сердце во время госпитализации. Пианист называл это выдумками.

Бриль рассказал, что почувствовал себя плохо 27 сентября. Врачи диагностировали ему аритмию и решили какое-то время понаблюдать за ним. Через полтора дня после госпитализации его уже выписали.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Брилю стало плохо в его московской квартире — его конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую, которая оказала ему медицинскую помощь.

Telegram-канал заявил, во время госпитализации сердце Бриля якобы чуть не остановилось, однако врачи быстро среагировали и провели электроимпульсную терапию.

Игорь Бриль окончил фортепианное отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в 1963 году. После выпуска он начал играть в джаз-оркестрах, а с 1968-го выезжать с сольными концертами в Германию. В 1987-м Бриль удостоился звания заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного. В 2004-м пианист получил Орден Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

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