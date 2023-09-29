Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пианист Бриль высмеял слухи о тяжелом состоянии

Пианист Игорь Бриль заявил, что уже выписался из больницы

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Пианист Игорь Бриль опроверг в беседе с Telegram-каналом Baza слухи о тяжелом состоянии после госпитализации.

Бриль заявил, что уже выписался из больницы. Он полон сил и готов к работе. Артист также посмеялся над тем, что у него якобы чуть не остановилось сердце во время госпитализации. Пианист называл это выдумками.

Бриль рассказал, что почувствовал себя плохо 27 сентября. Врачи диагностировали ему аритмию и решили какое-то время понаблюдать за ним. Через полтора дня после госпитализации его уже выписали.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Брилю стало плохо в его московской квартире — его конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую, которая оказала ему медицинскую помощь.

Telegram-канал заявил, во время госпитализации сердце Бриля якобы чуть не остановилось, однако врачи быстро среагировали и провели электроимпульсную терапию.

Игорь Бриль окончил фортепианное отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в 1963 году. После выпуска он начал играть в джаз-оркестрах, а с 1968-го выезжать с сольными концертами в Германию. В 1987-м Бриль удостоился звания заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного. В 2004-м пианист получил Орден Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева выписывают из клиники.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях