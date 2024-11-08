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Ян Цапник раскрыл, на что пошел ради роли в фильме «Огниво»

Актер Ян Цапник: полдня провисел под потолком во время съемок фильма «Огниво»

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Нина Зотина/РИА Новости

Сыгравший француза-путешественника в фэнтези «Огниво», актер Ян Цапник признался, что ему пришлось помучаться для того, чтобы снять сцену с полетом на воздушном шаре к сказке. Об этом он рассказал на шоу «ОК на связи!» в Одноклассниках.

По словам Цапника, создатели фильма специально сделали корзину для шара, которую затем подвесили на высоту ради съемок эпизода.

«И там единственная проблема в том, что иногда хотелось уже в туалет. Я говорю: «Да когда вы уже нас спустите?» И так полдня под потолком провисишь, дак и ничего», — поделился он.

Также Цапник сообщил, что его «добивала» механизированная лошадь, которую в фильме называют Куда-надо. Актер задался вопросом, как можно создать подобный механизм. Он признался, что завидует людям, которые умеют делать подобные вещи.

«Она же, гадина, еще — вот как-то ее сделали, там она же чуть ли не ходит. <...> Просто у меня руки из другого места растут», — высказался артист.

При этом, добавил Цапник, уже работал в экстремальных условиях: он снимался в Мексике для одного из проектов при температуре свыше 30 градусов по Цельсию и влажности «под 200%».

«И комары — очень странные какие-то комары. Они кусали не выше колен, и мы были все покусанные», — вспомнил актер.

Ранее стало известно, что стартовали съемки второго сезона «Монастыря» без Молочникова и Ивлеевой.

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