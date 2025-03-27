Российские музыкальные сервисы ограничили доступ к песням Noize MC

«Яндекс.Музыка» ограничила прослушивание нескольких песен рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев), которые вошли в его последний альбом «Не все дома». Это произошло после того, как сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к ряду композиций исполнителя, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Музыки».

Речь идет о таких треках, как «Криокамеры» (песня создана при участии певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

В пресс-службе пояснили, что по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис должен исполнять подобные требования в течение 24 часов.

Как отмечает РБК, данные песни также перестали быть доступны для прослушивания на сервисах «Звук» и «VK Музыка». В альбоме на «Звуке» эти треки отсутствуют. В «VK Музыка» говорится, что композиции были изъяты из публичного доступа «в связи с нарушением правил сайта».

После начала специальной военной операции России на Украине Алексеев покинул РФ. 18 ноября 2022 года российский Минюст внес его в список иноагентов.

В интервью литературному критику Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее пианист-пироман поджег дверь квартиры Noize MC.