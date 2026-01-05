Юрист раскрыл, какие убытки понесет Долина из-за отмены концерта в Доме музыки

Причиной отмены юбилейного концерта Ларисы Долиной в Московском международном Доме музыки (ММДМ) стали низкие продажи билетов, а основные убытки, вероятнее всего, понесет продюсерская компания, которая занималась организацией мероприятия. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив, что сама артистка получит неустойку, которая существенно меньше обещанного гонорара.

«Организация концертов звезд эстрады обычно строится по одной из двух моделей. В первой артист или его компания берут на себя все риски и организацию, получая в случае успеха всю выручку. Однако для масштабных проектов чаще используется вторая модель — с привлечением профессиональной продюсерской компании. Именно она финансирует мероприятие, арендует площадку и несет основные финансовые риски. В этой схеме артист получает гарантированный гонорар или процент от сборов, обычно не превышающий 30-40%, но освобождается от организационной и финансовой ответственности за провал. С высокой долей вероятности юбилейный концерт Ларисы Долиной был организован по такой схеме. Убытки от его отмены распределятся по цепочке договорных обязательств. Первыми и в полном объеме свои деньги должны вернуть зрители. Основное финансовое бремя ляжет на продюсерскую компанию-организатора: ей предстоит компенсировать расходы площадки и покрыть собственные затраты. Лариса Долина, согласно типовым условиям контракта, скорее всего, не получит полный гонорар, а в лучшем случае — лишь оговоренную неустойку, которая существенно меньше запланированного вознаграждения», — сказал он.

По мнению юриста, певице стоит сосредоточиться на камерных мероприятиях, которые точно будут востребованы.

«Отмена концерта — это всегда комплексная финансовая и репутационная потеря для всех участников. Для артиста это, в первую очередь, удар по имиджу, последствия которого могут отразиться на будущих контрактах. Для организатора — прямые и значительные убытки. В нынешней ситуации Ларисе Долиной и ее команде, возможно, стоит пересмотреть форматы взаимодействия с аудиторией, сделав ставку на более камерные и гарантированно востребованные выступления», — добавил он.

4 января издание Super.ru сообщило, что юбилейный концерт Ларисы Долиной, запланированный на 6 марта в ММДМ, отменен. Теперь в афише на эту дату значится выступление певицы Пелагеи и аккордеониста Петра Дранги. Представители площадки в беседе с изданием уточнили, что мероприятие было отменено в связи с большим количеством «негативных обращений и жалоб зрителей».

3 января издание kp.ru утверждало, что юбилейный концерт Долиной в Москве якобы отменили из-за плохих продаж билетов на мероприятие. Несмотря на это, представитель певицы Сергей Пудовкин заявлял, что концерт Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится.

