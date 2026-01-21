Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Кушанашвили о Волочковой: «Увидел девушку с золотым сердцем»

Шоумен Кушанашвили назвал Волочкову доброй девушкой
КАКОВО?!/YouTube

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили назвал в разговоре с kp.ru балерину Анастасию Волочкову своим другом и добрым человеком.

Кушанашвили посетил мероприятие, посвященное 50-летию Волочковой. Шоумен объяснил, что пришел на юбилей, несмотря на то, что страдает от рака, поскольку балерина является его другом. По словам телеведущего, в его окружении не так много людей, которые являются такими же идеальными друзьями, как экс-прима Большого театра.

Шоумен также назвал балерину доброй девушкой.

«Я сразу определяю по людям, кто какой. Вот я золотой человек, и Настя золотой человек, и Коля Басков. Когда я увидел Настю, я понял, что это вне ее карьеры балетной. Я увидел девушку с золотым сердцем», — заявил Кушанашвили.

Телеведущий подчеркнул, что сейчас доброта является подвигом.

До этого Отар Кушанашвили выразил обеспокоенность выбором Анастасией Волочковой жизненного пути. Телеведущий посоветовал балерине изменить свои взгляды, перестав думать о том, что скажет общественность, и сосредоточившись на себе.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675307_rnd_7",
    "video_id": "record::59eff680-90f6-4eb9-8f0a-5eb651c61efe"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+