Кушанашвили о Волочковой: «Увидел девушку с золотым сердцем»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили назвал в разговоре с kp.ru балерину Анастасию Волочкову своим другом и добрым человеком.

Кушанашвили посетил мероприятие, посвященное 50-летию Волочковой. Шоумен объяснил, что пришел на юбилей, несмотря на то, что страдает от рака, поскольку балерина является его другом. По словам телеведущего, в его окружении не так много людей, которые являются такими же идеальными друзьями, как экс-прима Большого театра.

Шоумен также назвал балерину доброй девушкой.

«Я сразу определяю по людям, кто какой. Вот я золотой человек, и Настя золотой человек, и Коля Басков. Когда я увидел Настю, я понял, что это вне ее карьеры балетной. Я увидел девушку с золотым сердцем», — заявил Кушанашвили.

Телеведущий подчеркнул, что сейчас доброта является подвигом.

До этого Отар Кушанашвили выразил обеспокоенность выбором Анастасией Волочковой жизненного пути. Телеведущий посоветовал балерине изменить свои взгляды, перестав думать о том, что скажет общественность, и сосредоточившись на себе.

