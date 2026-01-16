Известного актера обвинили в сексуальном насилии над детьми

Американскому актеру и продюсеру Тимоти Басфилду предъявлены два обвинения в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним и жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает Deadline,

Басфилда обвинили в сексуальном насилии над двумя мальчиками — актерами сериала «Уборщица», для которого продюсер снял несколько эпизодов. Показания дал из детей, которого в официальных документах называют SL (имена сыгравших главные роли в сериале детей — Валентино и Себастиан Ласалль). Ребенок заявил правоохранителям, что Басфилд трогал его в интимных зонах.

На первом суде 68-летний Басфилд, самостоятельно сдавшийся полиции, не признал себя виновным. Незадолго до того, как обратиться к властям, актер опубликовал видео, в котором опроверг обвинения: «Я ничего не делал этим маленьким мальчикам».

Прокурор также заявил о новом иске о сексуальном насилии против Басфилда, поданном женщиной, которая приходила на прослушивание в театр Басфилда 30 лет назад в возрасте 16 лет.

До этого против Басфилда были поданы еще два заявления в связи с инцидентами, имевшими место в 1994 и 2012 годах, в которых участвовали 17-летняя девушка и 28-летняя женщина. До суда дело не дошло, актеру удалось заключить мировые соглашения.

Тимоти Басфилду грозит более десяти лет тюремного заключения.

