Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Известного актера обвинили в сексуальном насилии над детьми

Актер Басфилд опроверг обвинения в сексуальном насилии над детьми
New Mexico Superior Court/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американскому актеру и продюсеру Тимоти Басфилду предъявлены два обвинения в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним и жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает Deadline,

Басфилда обвинили в сексуальном насилии над двумя мальчиками — актерами сериала «Уборщица», для которого продюсер снял несколько эпизодов. Показания дал из детей, которого в официальных документах называют SL (имена сыгравших главные роли в сериале детей — Валентино и Себастиан Ласалль). Ребенок заявил правоохранителям, что Басфилд трогал его в интимных зонах.

На первом суде 68-летний Басфилд, самостоятельно сдавшийся полиции, не признал себя виновным. Незадолго до того, как обратиться к властям, актер опубликовал видео, в котором опроверг обвинения: «Я ничего не делал этим маленьким мальчикам».

Прокурор также заявил о новом иске о сексуальном насилии против Басфилда, поданном женщиной, которая приходила на прослушивание в театр Басфилда 30 лет назад в возрасте 16 лет.

До этого против Басфилда были поданы еще два заявления в связи с инцидентами, имевшими место в 1994 и 2012 годах, в которых участвовали 17-летняя девушка и 28-летняя женщина. До суда дело не дошло, актеру удалось заключить мировые соглашения.

Тимоти Басфилду грозит более десяти лет тюремного заключения.

Ранее Хулио Иглесиас впервые ответил на обвинения в домогательствах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636475_rnd_3",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+