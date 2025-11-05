Комик Руслан Белый оценил свои шансы на возвращение в Россию

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) перестал надеяться на свое возвращение в Россию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

«Сейчас я понимаю, что, скорее всего, нет... Похоже, в истории моей фамилии я буду тем переломным моментом, который куда-то уехал, и здесь начнется ветвь моего древа другая», — сказал комик.

Белый добавил, что раньше он надеялся на возвращение в Россию. Однако сейчас юморист «второй такой переезд не выдержит». При этом комик допустил, что в будущем будет приезжать в страну на непродолжительное время.

В этом же интервью Белый рассказал, что пережил все типичные стадии адаптации к жизни за границей — от отрицания до постепенного принятия новой реальности. Юморист описал свое отношение к происходящему как начало «нового этапа жизни».

В начале августа Белый признавался, что уровень европейской медицины является очень низким. В качестве примера он также упомянул большие очереди на запись к врачу.

Ранее в Верховном суде не стали рассматривать жалобу комика Руслана Белого.