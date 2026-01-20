Размер шрифта
В Пскове умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Заслуженная артистка России Лариса Крамер ушла из жизни в возрасте 84 лет
Псковский театр драмы имени Пушкина

Заслуженная артистка РФ Лариса Крамер скончалась на 85-м году жизни в Пскове. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Крамер работала в Псковском театре 55 лет — с 1961 по 2016 годы. За это время актриса исполнила свыше 150 ролей, создав галерею ярких сценических образов, в том числе героинь со сложной судьбой и твердым характером.

За многолетний вклад в развитие культуры и искусства в 1997 году Крамер была удостоена ордена Почета.

«Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России», — отмечается в сообщении театра.

Там отметили, что для коллег и зрителей Лариса Крамер навсегда останется примером предельной профессиональной честности и подлинного актерского таланта. Коллектив Псковского театра драмы выразил соболезнования родным и близким артистки.

В конце прошлого года скончалась в возрасте 91 года французская актриса Брижит Бардо. Ее называли одной из самых красивых женщин XX века и символом целой эпохи. Актриса получила мировую известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» и стала одной из главных звезд французского кино 1950–1960-х годов.

Звезда французской киноклассики завершила свою карьеру почти 50 лет назад и с тех пор посвятила себя защите прав животных, став одним из самых известных зоозащитников. Актриса сознательно ушла из публичной жизни, отдав предпочтение спокойствию вдали от камер.

