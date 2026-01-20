В Пскове умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Заслуженная артистка России Лариса Крамер ушла из жизни в возрасте 84 лет

Заслуженная артистка РФ Лариса Крамер скончалась на 85-м году жизни в Пскове. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Крамер работала в Псковском театре 55 лет — с 1961 по 2016 годы. За это время актриса исполнила свыше 150 ролей, создав галерею ярких сценических образов, в том числе героинь со сложной судьбой и твердым характером.

За многолетний вклад в развитие культуры и искусства в 1997 году Крамер была удостоена ордена Почета.

«Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России», — отмечается в сообщении театра.

Там отметили, что для коллег и зрителей Лариса Крамер навсегда останется примером предельной профессиональной честности и подлинного актерского таланта. Коллектив Псковского театра драмы выразил соболезнования родным и близким артистки.

В конце прошлого года скончалась в возрасте 91 года французская актриса Брижит Бардо. Ее называли одной из самых красивых женщин XX века и символом целой эпохи. Актриса получила мировую известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» и стала одной из главных звезд французского кино 1950–1960-х годов.

Звезда французской киноклассики завершила свою карьеру почти 50 лет назад и с тех пор посвятила себя защите прав животных, став одним из самых известных зоозащитников. Актриса сознательно ушла из публичной жизни, отдав предпочтение спокойствию вдали от камер.

Ранее умерла актриса из сериала «Слово пацана».