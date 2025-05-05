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Жена Андреасяна не сыграет Наташу Ростову в его фильме «Война и мир»

Актриса Лиза Моряк сообщила, что не будет играть Наташу Ростову в фильме мужа
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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк сообщила в Telegram-канале, что не будет играть Наташу Ростову в экранизации мужа Сарика Андреасяна повести «Война и мир».

Моряк предложила поклонникам поделиться своим мнением, кто бы подошел на роль Ростовой.

«На момент встречи Ростовой и Болконского ей было 13 лет, но, конечно же, в кино эту роль должна играть актриса совершеннолетняя!» — отметила артистка.

Известно, что на данный момент проходят пробы на главные роли в картине. Андреасян сообщил о подготовке к съемкам экранизации 5 мая. Он признался, что не может делиться подробностями проекта. Съемки стартуют осенью 2025 года.

28 апреля Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали уже полюбившихся героев — дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

Ранее жена Сарика Андреасяна перенесла дату родов из-за дубайского вируса.

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