Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

«Буратино» и «Простоквашино» собрали более 1 млрд рублей в прокате

«Буратино» и «Простоквашино» преодолели отметку в 1 млрд рублей в прокате
Союзмультфильм/Кинокомпания «Водород»

Детские Фильмы «Буратино» Игоря Волошина и «Простоквашино» Сарика Андреасяна преодолели отметку в 1 млрд рублей в российском прокате. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что проекты собрали такую сумму всего через четыре дня после релиза. Сборы «Буратино» за первый день проката составили 227 млн рублей. «Простоквашино» собрало за день 229,9 млн рублей.

Накануне сообщалось, что «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко собрал более 1,027 миллиарда рублей ко второму дню проката.

До этого генеральный продюсер кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов в беседе с «Газетой.Ru» назвал проекты шорт-листа, которые можно включать в «семейное киноменю» на новогодние праздники. Он порекомендовал проекты «Один хороший день», «Капитан четвертого ранга», «Крутая перемена 2», «Любопытная Варвара», «Капитан Крюк», «ЖИГА, «На полной скорости», «Мой друг кот и Пушкин», «Семейный призрак». Чурбанов также выделил два проекта по истории России XX века: «Таганрог» и «Дорогой Вилли».

Рецензию на «Буратино» и «Чебурашку» читайте в материале «Газеты.Ru».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558685_rnd_5",
    "video_id": "record::701085ac-d747-421e-84a7-43c885a618e9"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+