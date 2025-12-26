Размер шрифта
Популярная певица лечится от шопоголизма: «Покупаю как сумасшедшая»

Певица Лили Аллен обратилась к врачу из-за зависимости от покупок
Певица Лили Аллен
Global Look Press

Популярная американская певица Лили Аллен призналась, что лечится от шопоголизма. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я покупаю как сумасшедшая, как будто я миллиардерша», — делится 40-летняя звезда.

Аллен рассказывает, что решила обратиться к врачу после последовательных покупок дорогих автомобиля, сумки и кольца с бриллиантами и изумрудами.

В течение последних четырех месяцев она проходила курс терапии по снижению чувствительности к движениям глаз (EMDR) из-за своих привычек тратить деньги.

По данным Британской ассоциации консультирования и психотерапии, EMDR помогает людям исцелиться от прошлых переживаний, влияющих на их психическое здоровье и благополучие, обработать негативные образы, эмоции, убеждения и телесные ощущения, связанные с травматическими воспоминаниями.

Аллен заявила, что после обращения к врачу ее жизнь изменилась.

В конце 2024 года Лили Аллен рассталась с 50-летним мужем, актером «Очень странных дел» Дэвидом Харбором. После этого актриса Милли Бобби Браун обвинила его в травле на съемках сериала.

