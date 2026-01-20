Размер шрифта
Мария Шукшина может войти в состав созданного КПРФ комитета по поддержке Мадуро

«Ведомости»: в комитет КПРФ по поддержке Мадуро может войти Мария Шукшина
Алексей Куденко/ РИА Новости

Заслуженная артистка России Мария Шукшина может войти в созданный КПРФ комитет в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета «Ведомости».

Эту информацию подтвердил член президиума ЦК КПРФ, бывший мэр Красноярска Анатолий Локоть. Кроме того, по словам собеседников издания, не исключено, что Шукшина может пойти на выборы в Госдуму в списке от КПРФ.

Комитет в поддержку венесуэльского лидера был создан 19 января на заседании президиума ЦК КПРФ. На нем глава партии Геннадий Зюганов предложил предварительный и неограниченный список кандидатур из числа общественных деятелей, которым стоит предложить войти в комитет. В их числе, кроме Шукшиной, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий и бывший командующий 41-й армией, экс-начальник штаба Западного военного округа, участник военной операции в Сирии генерал-лейтенант Алексей Завизьон.

3 января американские военные нанесли удары по Венесуэле и захватили Мадуро с женой Силией Флорес. Их доставили в США. На суде в Нью-Йорке Мадуро было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме.

Сам Мадуро заявил в суде о своей невиновности.

В настоящее время обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее в МИД России заявили о незаконности любых судебных решений США по Мадуро.
 
