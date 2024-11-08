Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стартовали съемки второго сезона «Монастыря» без Молочникова и Ивлеевой

Сериал «Монастырь» с Марком Эйдельштейном и Янковским-старшим выйдет в 2025 году

close
Пресс-служба Кинопоиска

В Москве начались съемки второго сезона сериала «Монастырь» с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским, премьера которого запланирована на 2025 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В новом сезоне всю жизнь проживший в монастыре молодой послушник Юра (Эйдельштейн) попадает в шумную Москву. Он поступает в университет, знакомится со сводной сестрой-блогершей и начинает распутывать семейные проблемы и тайны. В это время отец Варсонофий (Янковский) переживает кардинальные перемены, но при этом продолжает сопереживать и помогать людям.

Режиссером второго сезона выступил Сергей Попов, заменив на этом посту снявшего дебютные эпизоды Александра Молочникова. К своим ролям вернутся Светлана Иванова («Триггер») и Диана Енакаева («Преступление и наказание»), однако об участии в проекте блогерши Анастасии Ивлеевой не сказано.

Также в сериале появятся Игорь Верник («Мастер и Маргарита»), Влада Лукина («Кибердеревня»), Полина Маликова («Калимба») и другие артисты.

Выход первого сезона о попавшей в опасную жизненную ситуацию тусовщице (Ивлеева), которая вынуждена скрываться в монастыре, состоялся в ноябре 2022 года. В пресс-службе Кинопоиска сообщили, что драма поставила абсолютный рекорд для фильмов и сериалов, когда-либо выходивших в онлайн-кинотеатре, — за месяц ее посмотрели более 2,2 млн подписчиков.

Ранее в сети опубликовали кадры с сыгравшим Байдена Дмитрием Дюжевым в образе Трампа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами