Стартовали съемки второго сезона «Монастыря» без Молочникова и Ивлеевой

В Москве начались съемки второго сезона сериала «Монастырь» с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским, премьера которого запланирована на 2025 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В новом сезоне всю жизнь проживший в монастыре молодой послушник Юра (Эйдельштейн) попадает в шумную Москву. Он поступает в университет, знакомится со сводной сестрой-блогершей и начинает распутывать семейные проблемы и тайны. В это время отец Варсонофий (Янковский) переживает кардинальные перемены, но при этом продолжает сопереживать и помогать людям.

Режиссером второго сезона выступил Сергей Попов, заменив на этом посту снявшего дебютные эпизоды Александра Молочникова. К своим ролям вернутся Светлана Иванова («Триггер») и Диана Енакаева («Преступление и наказание»), однако об участии в проекте блогерши Анастасии Ивлеевой не сказано.

Также в сериале появятся Игорь Верник («Мастер и Маргарита»), Влада Лукина («Кибердеревня»), Полина Маликова («Калимба») и другие артисты.

Выход первого сезона о попавшей в опасную жизненную ситуацию тусовщице (Ивлеева), которая вынуждена скрываться в монастыре, состоялся в ноябре 2022 года. В пресс-службе Кинопоиска сообщили, что драма поставила абсолютный рекорд для фильмов и сериалов, когда-либо выходивших в онлайн-кинотеатре, — за месяц ее посмотрели более 2,2 млн подписчиков.

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