Жене Мэтта Деймона сначала нравился Бен Аффлек

Жене актера Деймона больше понравился Аффлек в фильме «Умница Уилл Хантинг»
Marilla Sicilia/Global Look Press

Актер Мэтт Дэймон признался в «Шоу Говарда Стерна», что его жена Лучана Барросо могла начать встречаться с его коллегой и другом Беном Аффлеком вместо него.

Аффлек пошутил, что первая встреча Дэймона и Барросо могла закончиться ничем, если бы он был там. На что Дэймон согласился. Как объяснил актер, его супруга считала Аффлека «симпатичным». Об этом он узнал от лучшей школьной подруги жены.

Аффлек приглянулся Барросо после просмотра фильма «Умница Уилл Хантинг». А ее лучшей подруге, наоборот, больше понравился Дэймон.

Телеведущий Говард Стерн поинтересовался, часто ли вспоминает Дэймон об этом факте сейчас. На что Аффлек ответил, что никогда не заигрывал с женой друга.
«Она отличный продюсер и действительно хороший друг. Я никогда не чувствовал от нее никаких заигрываний», — отметил звезда фильма «Исчезнувшая».

20 августа портал TMZ сообщил, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с актером — 26 апреля 2024 года.

Ранее бывшая жена Бена Аффлека пожаловалась на последствия развода.

