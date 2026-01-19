Врач назвала причины профессионального выгорания

Профессиональное выгорание может появиться в результате ряда причин, таких как недостаток поддержки или размытые трудовые обязанности. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог Российского центра неврологии и нейронаук, врач медицины здорового долголетия Джамилия Юсупова.

По словам специалиста, профессиональное выгорание провоцируют высокая нагрузки и длинный рабочий день. При этом стресс усиливают размытые трудовые обязанности, из-за которых у сотрудника возникает чувство неопределенности.

Негативно на состоянии работника также сказываются отсутствие обратной связи и отдачи. Невролог отметила, что без оценки результатов работы теряется мотивация. Стресс усугубляет недостаток поддержки, из-за которой человек начинает чувствовать себя одиноким.

Помимо этого, профессиональное выгорание может появиться из-за нарушения баланса между работой и личной жизнью, а также на фоне регулярных конфликтов с коллегами.

«Более ранимые, чувствительные, гиперответственные чаще склонны к выгоранию. Особенно женщины с «синдромом отличницы — с детства привитым стремлением все делать на 5+», — добавила врач.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что в зимний период сотрудники чаще всего сталкиваются со стрессом и выгоранием. По ее словам, именно в это время проявляются наибольшие нагрузки и тревожность, особенно у работников с низкой эмоциональной регуляцией и размытыми целями.

