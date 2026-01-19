Невролог предупредила об опасности профессионального выгорания

Профессиональное выгорание может навредить не только психическому, но и физическому здоровью. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог Российского центра неврологии и нейронаук, врач медицины здорового долголетия Джамилия Юсупова.

Специалист объяснила, что профессиональным выгоранием называют длительный хронический стресс, вызванный работой. На фоне такого состояния человек начинает чувствовать себя истощенным и опустошенным.

По словам врача, профессиональное выгорание нередко становится причиной тревожного и депрессивного расстройств. Также из-за него нарушается сон, нарушается работа иммунной системы, а также повышается риск развития сахарного диабета, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом риск возникновения профессионального выгорания зависит от личности человека, его врожденных особенностей и условий работы.

«Более оптимистичные люди страдают реже. Более ранимые, чувствительные, гиперответственные чаще склонны к выгоранию. Особенно женщины с «синдромом отличницы», — предупредила невролог.

Коуч, инвестор, психолог и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт до этого говорила, что потеря интереса к привычным делам, апатия и усталость даже после сна или выходных могут предупреждать о выгорании из-за работы. По словам специалиста, в таком случае организм человека переходит в спящий режим, чтобы выжить.

Ранее был назван простой способ защиты от выгорания для студентов.