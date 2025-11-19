Певица Слава раскрыла еще одну причину расставания с мужем

Певица Слава заявила, что Данилицкий не помогал ей финансово и морально

Певица Слава рассказала в беседе с mk.ru, что рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким из-за отсутствия поддержки.

По словам Славы, в последние несколько лет Данилицкий не поддерживал ее ни морально, ни финансово. Артистка отметила, что муж видел, как ей было тяжело, но ничего не делал.

«Я проходила много операций, ломала плечи, руки, работала глухая несколько лет: вообще ничего не слышала. У меня было несколько операций еще и на ухо. Были такие тяжелые моменты, когда меня просто могло бы уже не быть. Я раньше о таких вещах не говорила, теперь я буду говорить об этом», — поделилась певица.

Певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались в мае 2025 года. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа.

В ноябре Слава раскрыла, что ей диагностировали биполярное расстройство.

При этом расстройстве у человека нарушаются регуляции настроения, сна, энергии, мышления и поведения. Медики посоветовали Славе отдыхать и меньше работать. На данный момент артистка проходит терапию.

