Певица Слава намекнула, что ее сглазила Долина

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) серьезно заболела перед выступлением. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам певицы, она чувствовала боль при каждом повороте головой из-за внутреннего и внешнего отита, но не стала отменять концерт.

«Промучилась всю ночь, очень больно! К тому же у меня уже было три операции на моем бедном левом ушке», — сказала она.

В шутку Слава намекнула, что ее могла сглазить некая женщина. Поклонники предположили, что та имеет в виду Ларису Долину — ее Слава критиковала на фоне скандала вокруг квартиры звезды.

15 декабря Слава пожаловалась, что не может совершить сделку по продаже собственной квартиры из-за дела с недвижимостью Долиной.

Слава рассказала, что ее покупатели отказываются подписывать договор до решения Верховного суда в деле Долиной. Если орган государственной власти встал бы на сторону народной артистки, то приобретатели отказались бы от сделки. Певица также грозила Долиной судом.

