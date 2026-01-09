Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Певица Слава намекнула, что ее сглазила Долина

Певица Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) серьезно заболела перед выступлением. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам певицы, она чувствовала боль при каждом повороте головой из-за внутреннего и внешнего отита, но не стала отменять концерт.

«Промучилась всю ночь, очень больно! К тому же у меня уже было три операции на моем бедном левом ушке», — сказала она.

В шутку Слава намекнула, что ее могла сглазить некая женщина. Поклонники предположили, что та имеет в виду Ларису Долину — ее Слава критиковала на фоне скандала вокруг квартиры звезды.

15 декабря Слава пожаловалась, что не может совершить сделку по продаже собственной квартиры из-за дела с недвижимостью Долиной.

Слава рассказала, что ее покупатели отказываются подписывать договор до решения Верховного суда в деле Долиной. Если орган государственной власти встал бы на сторону народной артистки, то приобретатели отказались бы от сделки. Певица также грозила Долиной судом.

Ранее дочь Хворостовского перенесла тяжелую операцию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586609_rnd_6",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+