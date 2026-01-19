Размер шрифта
Пропавшую без вести в Саудовской Аравии актрису нашли мертвой

Малазийская актриса Надя Кесума умерла по пути в Париж
Малазийская актриса Надя Кесума (настоящее имя Надия Касумавати Абдул Карим), которая пропала без вести в международном аэропорту имени короля Абдулазиза в Джидде (Саудовская Аравия), найдена мертвой. Об этом сообщил ее муж на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дочь Нади написала в отдельном посте, что мать умерла от сердечного приступа и была доставлена в больницу в тот же день, когда прибыла в Джидду.

Кесума была объявлена пропавшей без вести 15 января. Иммиграционные власти Саудовской Аравии подтвердили, что она покинула территорию аэропорта. В составе группы из 21 туриста она отправлялась в Париж с остановкой в Лондоне.

Актрису похоронили в Джидде.

В начале января российский актер и режиссер Андрей Хорошев погиб, когда спасал человека в горячем источнике в Сухуме. По словам очевидца, Хорошев прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо.

Ранее 23-летняя российская блогерша умерла от агрессивного типа рака.

