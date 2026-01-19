Размер шрифта
Анита Цой о пополнении в семье: «пора уже»

Певица Анита Цой призналась, что хочет внуков
Нина Зотина/РИА Новости

Народная артистка России Анита Цой призналась, что в ближайшем будущем рассчитывает на то, что ее 33-летний сын Сергей женится и заведет детей. Об этом она рассказала «Пятому каналу» в рамках шоу «Посиделки на Дорожном радио».

«Пора уже, пора внуков <…> Это цикличность жизни. Надо все делать вовремя. Вовремя ухаживать за девушкой, вовремя создавать семью, вовремя рожать детей — это важно как для нее, так и для него», — отметила певица.

Она подчеркнула важность того, чтобы дети появлялись в момент, пока родители молодой пары «в силе и имеют здоровье помочь».

До этого Анита Цой рассказала, что для свободных прогулок по Москве без привлечения к себе лишнего внимания она использует различные способы маскировки. В привычном образе погулять по столице звезде не удается, поэтому приходится скрывать внешность. По словам Цой, в целом в последнее время россияне стали более тактичными, и даже если узнают своего кумира, то стараются не сильно мешать и не просят «в истерике» о совместном фото.

Певица уточнила, что надевает кепку, очки и толстовку. Она добавила, что похожие способы маскировки используют многие звезды российской эстрады, в результате чего даже на самых оживленных улицах Москвы и других городов их не узнают.

Ранее Анита Цой вспомнила свой неудачный Новый год.

