Оскароносный композитор бойкотировал центр, переименованный в честь Трампа

Композитор Стивен Шварц отказался от выступлений в «Центре Кеннеди-Трампа»
Charles Sykes

Композитор Стивен Шварц отказался от выступлений в «Центре Кеннеди-Трампа». Его слова передает Variety.

«Зал больше не является аполитичным местом для свободного художественного самовыражения, каким он был изначально. Я ни за что не пойду туда сейчас», — заявил автор песен.

В самом центре отметили, что выступление Шварца не было согласовано и даже не обсуждалось, хотя оно рекламировалось на сайте центра.

«Нынешнее руководство Центра Кеннеди имени Джона Кеннеди при президенте Трампе никогда не обсуждало и не подтверждало кандидатуру Стивена Шварца, и у него никогда не было контракта с этим центром», — заявил вице-президент по связям с общественностью Рома Дарави.

Стивен Шварц — лауреат «Оскара» в 1996 году за музыку к мультфильму «Пакахонтас». В 1998 году он написал музыку к мультфильму режиссера Бренда Чэпмена «Принц Египта», за что тоже получил премию «Оскар».

Накануне джаз-коллектив The Cookers отказался от участия в новогоднем концерте в «Центре Трампа-Кеннеди». Группа решила отказаться от участия в праздновании Нового джазового года после того, как в начале этого месяца правление Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди проголосовало за переименование учреждения в Центр Трампа — Кеннеди.

Ранее Анджелина Джоли приехала на границу Египта и Газы.

