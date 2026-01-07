Режиссер «Чебурашка 2» раскрыл секрет успеха фильма

Размер шрифта
Режиссер фильма «Чебурашка 2» Дмитрий Дьяченко раскрыл секрет успеха киноленты в России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, первой и главной причиной популярности Чебурашки у российского зрителя является то, что он был любим в России и до фильма, а картина эту любовь только усилила.

«А вторая причина в том, что мы сделали достойное кино: в меру веселое, в меру умное, в меру душещипательное. Видимо, вот этот микс особенно действует на наших зрителей», — отметил Дьяченко.

До этого стало известно, что согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, фильм «Чебурашка 2», лидирующий в российском новогоднем прокате, вошел в тройку самых кассовых картин за всю историю отечественного кинорынка.

По состоянию на вечер 6 января общие сборы картины составили 3 415 806 664 рубля. Этот результат позволил фильму обойти лидера прошлого года — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравшего 3,3 млрд рублей. Ежедневно фильм посещают около миллиона зрителей, а его дневные сборы превышают 500 млн рублей.

На данный момент «Чебурашка 2» уступает лишь первому фильму франшизы — оригинальному «Чебурашке», собравшему в России рекордные 6,7 млрд рублей, а также комедии «Холоп 2», которая в 2024 году заработала 3,8 млрд рублей.

Ранее кинокритик оценил шансы «Чебурашки-2» побить рекорд проката.

