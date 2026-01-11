В США умер композитор Гай Мун, который наиболее известен как автор саундтреков к популярным мультсериалам каналов Nickelodeon и Cartoon Network. Об этом его семья сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

63-летний Мун скончался в четверг от травм, которые он получил после того, как его сбила машина в пригороде Лос-Анджелеса.

Гай Мун был четырежды номинированный на премию «Эмми». Он написал саундтреки к мультсериалам «Волшебные родители», «Дэнни-призрак», «Приключения Джимми Нейтрона», «Крутые бобры», «Корова и Цыплёнок» и «Джонни Тест». Его последней работой стал детективный сериал «Художник» (The Artist), вышедший в конце 2025 года.

Помимо этого, он является автором музыки для сериала «Биг Тайм Раш», фильмов «Семейка Брэди» и «Здесь не курят». Его работы также звучали в мультфильмах «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Аддамс».

11 января стало известно, что в возрасте 78 лет умер гитарист и один из основателей культовой американской группы Grateful Dead Боб Вейр.

Ранее умер режиссер «Сатанинского танго» и пионер «медленного кино».