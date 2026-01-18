Размер шрифта
Звезда «Большой перемены» назвала глупостью слухи об угрозе отравлением от коллеги

Актриса Гвоздикова опровергла, что Кузьменков угрожал ее отравить
Anatoly Lomohov/Global Look Press

Народная артистка России Наталья Гвоздикова в беседе с изданием «Абзац», что ее коллега по фильму «Большая перемена» Юрий Кузьменков угрожал ее отравить.

Гвоздикова назвала глупостью слух, что Кузьменков хотел ее отравить из-за неразделенной любви. Она объяснила, что это была шутка. Актриса также опровергла, что между ними были романтические чувства.

«Мы с Юрой Кузьменковым снимались трижды. В первых двух фильмах мои героини ему отказывали. Он тогда пошутил (про отравление). А в третьей наши персонажи уже не имели друг к другу подобного отношения», — поделилась артистка.

Наталья Гвоздикова снималась в таких проектах, как «Ох уж эта Настя!», «Калина красная», «Барышня-крестьянка», «Печки-лавочки», «Дума о Ковпаке: Набат», «Рожденная революцией».

В ноябре 2024-го Наталья Гвоздикова возмутилась, что ей «приписывают дружбу» со Светланой Светличной, хотя актрисы не были близки. Артистка объяснила, что она и Светличная были совершенно разными людьми. По ее словам, они не могли дружить «просто по определению», поскольку у артисток были разные жизненные взгляды.

Ранее Театр Вахтангова сообщил о госпитализации режиссера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649807_rnd_8",
    "video_id": "record::0af93f8d-6e22-45d3-8ff5-0d50d3ee2de3"
}
 
