Наталья Гвоздикова объяснила, почему не считала Светличную своей подругой

Народная артистка России Наталья Гвоздикова возмутилась, что ей «приписывают дружбу» со Светланой Светличной, хотя актрисы не были близки. Ее слова передает aif.ru.

Гвоздикова объяснила, что она и Светличная были совершенно разными людьми. По ее словам, они не могли дружить «просто по определению», поскольку у артисток были разные жизненные взгляды.

Также aif.ru напоминает, что до этого Гвоздикова называла страдающую болезнью Альцгеймера Светличную «своеобразной девушкой». Она заявляла, что публичные люди должны себя достойно вести в любом возрасте.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Светличная была наиболее известна по роли Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Ранее Токарев рассказал, как Светличная относилась к пиару.