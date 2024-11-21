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Наталья Гвоздикова объяснила, почему не считала Светличную своей подругой

Актриса Наталья Гвоздикова заявила, что не могла дружить со Светланой Светличной

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РИА Новости

Народная артистка России Наталья Гвоздикова возмутилась, что ей «приписывают дружбу» со Светланой Светличной, хотя актрисы не были близки. Ее слова передает aif.ru.

Гвоздикова объяснила, что она и Светличная были совершенно разными людьми. По ее словам, они не могли дружить «просто по определению», поскольку у артисток были разные жизненные взгляды.

Также aif.ru напоминает, что до этого Гвоздикова называла страдающую болезнью Альцгеймера Светличную «своеобразной девушкой». Она заявляла, что публичные люди должны себя достойно вести в любом возрасте.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Светличная была наиболее известна по роли Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Ранее Токарев рассказал, как Светличная относилась к пиару.

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