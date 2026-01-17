Размер шрифта
Один российский фильм вошел в конкурс фестиваля инди-кино в США

Фильм режиссера Лапушкиной «Пикап» поборется за награду фестиваля «Slamdance»
vikulenochek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Короткометражный фильм «Пикап» российского режиссера Виктории Лапушкиной вошел в конкурс фестиваля инди-кино «Slamdance» в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сыгравшего в картине одну из ролей артиста Арсения Сергеева («Кибердеревня»).

Лапушкина представит картину в Лос-Анджелесе.

«Мы единственные конкурсанты из России на киносмотре», — уточнил Сергеев.

Главную роль в фильме исполнила актриса Лиза Ищенко, ранее появлявшаяся на экране в сериалах «Алиса не может ждать», «Трасса» и в триллере Константина Богомолова «Хороший человек».

«Когда я прочитал сценарий «Пикапа», сразу понял юмор этой истории. Мой герой Леша — искренний, наивный, но при этом обладает стержневым характером», — отметил Сергеев.

Виктория Лапушкина — выпускница Московской Школы кино и сценарной лаборатории Жоры Крыжовникова в Школе «Индустрия».

На фестивале независимого кино «Slamdance» свои работы представляют начинающие кинематографисты. Он пройдет в Лос-Анджелесе с 19 по 25 февраля.

В 2025 году американский продюсер рассказал о росте спроса на российских актеров в Голливуде.

Ранее «Газета.Ru» представила 10 лучших российских фильмов 2025 года.

