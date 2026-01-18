Ирина Аллегрова отсудила у москвича больше миллиона рублей

Певица Ирина Аллегрова выиграла суд против врезавшегося в его авто москвича. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия случилось весной 2024 года возле ТЦ на западе Москвы. 50-летний мужчина по имени Вадим врезался в машину, оформленную на Аллегрову. Ущерб оценили в 2,2 млн рублей.

Как утверждает Mash, сторона Аллегровой предложила досудебную претензию при полной оплате ущерба. Мужчина отказался. Суд встал на сторону певицы. Он потребовал выплатить артистке 1,3 миллиона рублей. На данный момент долг не оплачен. Вадим ждет официального вступления решения в силу.

В октябре 2025 года поэт Сергей Кротиков, публикующий свои стихи под псевдонимом Алквиад, обвинил Ирину Аллегрову в краже песни. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что артистка указала его автором на стриминговых платформах, однако связаться с ее представителями он до сих пор не может. Кротиков планирует судиться с певицей, потому что трек собирает «очень много прослушиваний».

