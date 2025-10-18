Интернет-поэт хочет судиться с Аллегровой из-за украденной песни

Интернет-поэт Сергей Кротиков, публикующий свои стихи под псевдонимом Алквиад, обвинил Ирину Аллегрову в краже песни. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что артистка указала его автором на стриминговых платформах, однако связаться с ее представителями он до сих пор не может. Кротиков планирует судиться с певицей, потому что трек собирает «очень много прослушиваний».

«Представители Аллегровой не связывались со мной еще пока. Она украла песню, песня эта называется «Она сидела у окна». Она ее назвала «У окна» просто. Эту песню они исполнили с Игорем Крутым в конце августа на «Новой волне». Представили автора текста как Николай Иванян какой-то. Потом, когда они выложили на стриминговые платформы эту композицию, они уже указывают меня как автора, но со мной никто не связывался. То есть на Яндекс музыке, везде, я смотрю — автор трека Алквиад, но никто из них не связывался со мной. Естественно, планируем, конечно, [судиться], потому что у песни очень много прослушиваний. Я ее выложил 6 июня 2025 на стриминговые платформы, она набрала полмиллиона прослушиваний, именно одна песня, и вот тут включилась уже Аллегрова, выложила она, и сейчас у нее идут тоже прослушивания большие у этой песни. Если дело дойдет до суда, конечно, будем судиться, зачем же так делать-то», — сказал он.

18 октября Telegram-канал Baza сообщил, что Ирина Аллегрова украла песню популярного интернет-поэта и исполнителя Алквиада (Сергея Кротикова). Он сам заявил изданию, что написал произведение в 2007 году, много раз переписывал, а летом 2025 года опубликовал. Спустя время Кротиков услышал песню на фестивале «Новая волна» в исполнении Аллегровой — музыка была немного изменена, а перед выступлением объявили, что автор слов — некий Николай. В октябре состоялся официальный релиз новой песни артистки, музыку к которой написал Игорь Крутой.

