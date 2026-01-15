Размер шрифта
Мошенники массово начали притворяться актрисой Риз Уизерспун

Актриса Уизерспун предупредила о притворяющихся ею мошенниках
Global Look Press

Американская актриса Риз Уизерспун рассказала в TikTok о мошенниках, которые начали массово притворяться ею.

По словам Уизерспун, мошенники, представляясь актрисой, пытаются получить личные данные и деньги от поклонников звезды.

«В TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) есть множество людей, выдающих себя за меня, и они приходят в личные сообщения к пользователям и пытаются установить отношения, выведать личную информацию, назначить встречу. Я хочу, чтобы вы знали, что это не я», — заявила она.

49-летняя актриса подчеркнула, что никогда не общается с поклонниками подобным образом.

«Так расстраивает, что мое имя используют для манипулирования другими. Но я хочу, чтобы вы знали, что я никогда бы не стала манипулировать вами. Никогда бы не обратилась к вам за деньгами, личной информацией, чтобы назначить встречу. Присмотритесь к аккаунтам, которые делают это, и убедитесь, что они не верифицированы», — продолжила она.

В 2025 году пенсионерка из Швейцарии по имени Патриция стала жертвой мошенника, который притворялся звездой Голливуда Брэдом Питтом.

Ранее москвичка захотела снять порчу у Шепса и лишилась 100 тысяч рублей.

