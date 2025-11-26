Пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту

Пенсионерка из Швейцарии по имени Патриция стала жертвой мошенника, который притворялся звездой Голливуда Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.

Патриция рассказала, что начала переписку с лже-Брэдом Питтом в мае 2024 года. Женщина подписалась на официальную страницу актера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), и вскоре ей написал якобы менеджер голливудской звезды. Он предложил ей поговорить с артистом лично. Патриция согласилась.

По словам пенсионерки, вскоре ее переписка с «Брэдом Питтом» приобрела более романтический характер. Мошенник интересовался жизнью женщины и давал ей понять, что она якобы любима.

Во время обсуждения личной встречи лже-Брэд Питт заявил, что его руководство запросило большую сумму за их свидание. Патриция поверила ему и отправила деньги. Затем просьб прислать средства стало все больше и больше. Всего женщина отдала более £90 тысяч (около 9,3 миллионов рублей по текущему курсу, «Газета.Ru»).

Позже «Брэд Питт» предложил Патриции встретиться в США. Женщина собрала вещи и отправилась в Лос-Анджелес. Однако в итоге она провела три недели в отеле в одиночестве. Так и не дождавшись встречи, она вернулась в Швейцарию, она наткнулась на похожую историю мошенничества с француженкой. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.

Патриция написала заявление в полицию. Как призналась женщина, она чувствовала неописуемый стыд из-за того, как ее обманули мошенники. Пенсионерка была уверена, что встречается с голливудской звездой.

