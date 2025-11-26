На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту

DailyMail: мошенник притворился Брэдом Питтом и обманул пенсионерку на 9,3 млн рублей
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Пенсионерка из Швейцарии по имени Патриция стала жертвой мошенника, который притворялся звездой Голливуда Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.

Патриция рассказала, что начала переписку с лже-Брэдом Питтом в мае 2024 года. Женщина подписалась на официальную страницу актера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), и вскоре ей написал якобы менеджер голливудской звезды. Он предложил ей поговорить с артистом лично. Патриция согласилась.

По словам пенсионерки, вскоре ее переписка с «Брэдом Питтом» приобрела более романтический характер. Мошенник интересовался жизнью женщины и давал ей понять, что она якобы любима.

Во время обсуждения личной встречи лже-Брэд Питт заявил, что его руководство запросило большую сумму за их свидание. Патриция поверила ему и отправила деньги. Затем просьб прислать средства стало все больше и больше. Всего женщина отдала более £90 тысяч (около 9,3 миллионов рублей по текущему курсу, «Газета.Ru»).

Позже «Брэд Питт» предложил Патриции встретиться в США. Женщина собрала вещи и отправилась в Лос-Анджелес. Однако в итоге она провела три недели в отеле в одиночестве. Так и не дождавшись встречи, она вернулась в Швейцарию, она наткнулась на похожую историю мошенничества с француженкой. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.

Патриция написала заявление в полицию. Как призналась женщина, она чувствовала неописуемый стыд из-за того, как ее обманули мошенники. Пенсионерка была уверена, что встречается с голливудской звездой.

Ранее Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с обманувшим инвесторов блогером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами