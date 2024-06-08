Москвичка захотела снять порчу у Шепса и лишилась 100 тысяч рублей

Представившийся «помощником» победителя «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса человек обманул москвичку на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

55-летняя женщина решила, что для улучшения качества жизни ей нужно «снять порчу». Для этого, согласно источнику издания, в апреле 2024 года она нашла якобы официальный сайт победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Шепса, оставила заявку, свой номер телефона и стала ждать обратной связи.

В мае ей позвонил мужчина, который представился помощником Шепса и предложил услуги по снятию порчи, проходящего в три этапа. Сперва женщина перевела 20 тысяч рублей, и тогда ее предупредили о серьезной опасности из-за порчи «по материнской линии». После этого женщина перевела мошенникам еще 84 тысячи рублей, а для последнего этапа (и во избежание возвращения порчи в увеличенном объеме) от нее потребовали 178 тысяч рублей.

Тогда женщина поняла, что ее обманывают, и написала заявление в полицию.

Накануне актриса Екатерина Волкова рассказала, что ее обманули мошенники на 50 тысяч рублей. У мошенников она купила премиальный корм для собак, но так и не получила его.

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