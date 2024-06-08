Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка захотела снять порчу у Шепса и лишилась 100 тысяч рублей

Женщину обманули на 100 тысяч рублей от имени звезды «Битвы экстрасенсов»

close
100%
Александр Шепс/VK

Представившийся «помощником» победителя «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса человек обманул москвичку на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

55-летняя женщина решила, что для улучшения качества жизни ей нужно «снять порчу». Для этого, согласно источнику издания, в апреле 2024 года она нашла якобы официальный сайт победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Шепса, оставила заявку, свой номер телефона и стала ждать обратной связи.

В мае ей позвонил мужчина, который представился помощником Шепса и предложил услуги по снятию порчи, проходящего в три этапа. Сперва женщина перевела 20 тысяч рублей, и тогда ее предупредили о серьезной опасности из-за порчи «по материнской линии». После этого женщина перевела мошенникам еще 84 тысячи рублей, а для последнего этапа (и во избежание возвращения порчи в увеличенном объеме) от нее потребовали 178 тысяч рублей.

Тогда женщина поняла, что ее обманывают, и написала заявление в полицию.

Накануне актриса Екатерина Волкова рассказала, что ее обманули мошенники на 50 тысяч рублей. У мошенников она купила премиальный корм для собак, но так и не получила его.

Ранее певица Ольга Бузова впервые появилась на публике после скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами