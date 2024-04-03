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Звезда «Уральских пельменей» разорвала помолвку

Юмористка Ксения Корнева разорвала помолвку с женихом

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Vadim Tarakanov/Global Look Press

Юмористка Ксения Корнева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что разорвала помолвку с женихом.

Корнева рассталась с возлюбленным во время поездки в Стамбул.

«Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то, конечно, будет свадьба. Практика показывает, что все может произойти очень быстро», — поделилась комикесса.

Корнева сообщила о своей помолвке в январе 2024 года. Тогда она рассказывала, что бывший жених сделал ей предложение в канун Нового года. Артистка скрывала личность возлюбленного.

Ксения Корнева начала юмористическую карьеру в КВН. Позже она присоединилась в шоу «Уральские пельмени». Она также снималась в кино. Комикесса играла в таких проектах, как «Мама будет против», «Корни», «Дылды», «Полярный».

Съемки картины «Мама будет против» стартовали в июне 2023 года. Проект стал первым сериалом от комедийного коллектива «Уральские пельмени». Картина рассказывает о грузчике Николае, который в один день роняет на клиентку строительного магазина Наталью тяжелую коробку. У девушки остается небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна намерена засудить заведение. Мужчине грозит потеря работы и временного жилья. Герой решает приударить за Натальей, чтобы решить конфликт.

Ранее Светлаков раскрыл, почему ушел из «Уральских пельменей».

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