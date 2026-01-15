Размер шрифта
В «Ленкоме» «ничего не знают» о травме ноги звезды «Сватов» Кравченко

Президент «Ленкома» Варшавер заявил, что ничего не знает о травме ноги Кравченко
Президент театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал «Газете.Ru» новости о травме ноги Татьяны Кравченко. Он признался, что не знает о проблемах со здоровьем у актрисы, но проверит эту информацию.

«Я этой информацией не владею, ничего не знаю, поэтому ничего сказать не могу. Татьяна Кравченко — это наша большая и великая актриса. Я очень сожалею о том, о чем вы мне говорите. Но я проверю, правда это или нет. Очень сожалею, если это так», — поделился Варшавер.

Информацию о травме Кравченко опубликовал Mash. По данным Telegram-канала, звезда «Сватов» подвернула ногу в декабре на репетиции, но не стала обращаться к врачам. Однако перед Новым годом состояние артистки якобы ухудшилось, и у нее диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.

Сообщалось, что Татьяна Кравченко отказалась от госпитализации и операции ради спектаклей и теперь выходит на сцену с лонгетой на ноге. Сама актриса пока информацию о травме не прокомментировала.

Ранее Татьяна Кравченко назвала Владимира Зеленского никаким актером.

