МакSим осудили за фото с дикими животными

Певицу МакSим раскритиковали за снимки со львами и слонами

Певицу МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) раскритиковали за фото с дикими животными. Кадры из отпуска, проведенного на Пхукете в Таиланде, она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вместе с дочерьми она позировала со слонами в воде и гладила львов в контактном зоопарке.

В комментариях подписчики певицы рекомендуют отказываться от подобных экскурсий — они утверждают, что подобный контакт животным во вред. Как пишет издание Super, комментарии с агрессивной критикой артистки со страницы исчезают.

В конце 2025 года стало известно, что МакSим может заработать на своем масштабном сольном концерте, прошедшем в декабре, более 14 миллионов рублей.

Организаторы ожидали выручить не менее 14 миллионов рублей. Всего на декабрь у звезды было запланировано два концерта — в Санкт-Петербурге и Москве.

