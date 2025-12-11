На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупнейшие художественные музеи страны рассказали о выставках 2026 года

Русский музей, Третьяковка и Пушкинский музей представили выставки 2026 года
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие художественные музеи страны рассказали в Минкультуры России о выставках 2026 года, сообщили в министерстве.
 
Планы предстоящих проектов презентовали руководители Русского музея, Третьяковской галереи и ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова анонсировала 21 проект на площадках музея, а также 57 выставок по всей России.

Титульной выставкой станет проект к 210-летию Ивана Айвазовского, который откроется в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа. Гостей музея в наступающем году также ждет крупнейшая ретроспектива авангардиста Петра Кончаловского и проект, посвященный женскому образу в русском искусстве. Последний откроется в Михайловском дворце и представит 500 произведений Брюллова, Репина, Сурикова, Серебряковой и других мастеров.

О проектах Третьяковской галереи рассказала генеральный директор музея Елена Проничева. Так, два масштабных проекта, которые можно будет увидеть в первой половине следующего года в здании на Кадашевской набережной, стартуют уже в конце 2025 года. Первый – выставка «Арктика. Полюс цвета», приуроченная к 500-летию начала освоения Северного морского пути. Вторая выставка, «Архетипы Авангарда», предложит по-новому взглянуть на русский авангард.

Во второй половине года в здании на Кадашевской набережной представят большой проект «Формула цветка». Он исследует флоральные мотивы в русском искусстве рубежа XIX–XX веков. А в завершение 2026 года откроется выставка «Русский стиль», которая расскажет об эволюции национального стиля в отечественном искусстве второй половины XIX – начала XX века.

О выставочных план Пушкинского музея рассказала его директор Ольга Галактионова. В апреле впервые будет представлена одна из крупнейших частных художественных коллекций – собрание князей Барятинских, которое сегодня находится в фондах российских музеев. В экспозицию войдут произведения Дюрера, Рембрандта и других мастеров, всего – более 200 экспонатов.

Совместный проект ГМИИ им. Пушкина и Русского музея представит в Москве коллекцию Петера и Ирене Людвигов – единственное собрание зарубежного искусства второй половины XX века в России. На протяжении всего 2026 года посетители смогут познакомиться с национальными художественными школами XX и XXI столетий.

Ранее Эрмитаж и Музеи Московского Кремля рассказали о планах выставок на 2026 год.

