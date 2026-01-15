Размер шрифта
Защитники прав людей с аутизмом раскритиковали Барби с аутизмом

Правозащитники осудили Mattel за распространение стереотипов с помощью Барби с аутизмом
Правозащитники в Нидерландах раскритиковали компанию Mattel после выхода первой куклы Барби «с аутизмом». Об этом пишут местные СМИ.

Кукла разработали под руководством Сети самозащиты аутистов (ASAN) в Соединенных Штатах. У нее есть шарнирные локти и запястья, позволяющие жестикулировать, кукла также слегка отводит взгляд в сторону. В комплект входят спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет с приложениями для общения. В Mattel заявили, что дизайн отражает то, как некоторые аутичные люди управляют своим сенсорным восприятием, обрабатывают информацию и общаются.

Защитники прав людей с аутизмом PAS (Нидерланды), в свою очередь, считают, что кукла распространяет вредные стереотипы.

«Из-за таких фильмов, как «Человек дождя», многие верят, что аутичные люди постоянно машут руками, и эта кукла усиливает этот образ», — гооворит председатель PAS Гвидо Хогенбирк.

Он добавил, что кукольный взгляд в сторону, призванный отражать избегание зрительного контакта, характерен не для всех аутичных людей.

Тийс Харденбол, представитель Голландской ассоциации по борьбе с аутизмом (NVA), также предупредил, что кукла может создать одномерное представление об аутизме, хотя и признал, что она может послужить отправной точкой для дискуссий об этом состоянии.

Новая Барби является частью коллекции «Fashionistas», в которую также входят куклы с синдромом Дауна, витилиго, инвалидным креслом, протезом ноги и слуховым аппаратом. Mattel планирует передать более 1000 кукол Барби с аутизмом в дар педиатрическим больницам.

