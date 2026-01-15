Кинорежиссер оценил идею Драпеко разрешить Минкульту вмешиваться в творческую работу

Кинорежиссёр Алексей Герман-младший в беседе с «Ридусом» прокомментировал идею первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Елены Драпеко разрешить Министерству культуры РФ вмешаться в творческую работу.

По его мнению, в такой мере нет смысла, поскольку в кинематографе и други сферах уже имеется достаточно регуляторных инструментов.

«Определенную ответственность несут продюсеры, и с каждым годом она вырастает. Есть и другие институты, осуществляющие контроль над проектами: экспертные советы того же Минкульта и Фонда кино. Сейчас присутствует огромное количество законов о том, что можно или нельзя делать в аудиовизуальных произведениях», — отметил Герман-младший.

Кроме того, Минкульту будет тяжело контролировать большое количество кинокартин, выпускающееся в стране в течение года, добавил он.

15 января комитет Госдумы по культуре провел совещание, посвященное состоянию российского кинематографа, сообщил «Коммерсантъ». В ходе мероприятия, Драпеко предложила разрешить Минкульту вмешиваться в творческий процесс, отменив запрещающую это статью в законе о культуре.

