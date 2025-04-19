Тяжелобольной Андрей Губин попросил его не беспокоить

Друг Губина Ващишин заявил, что певец просил его не беспокоить

Друг Андрея Губина, саунд-продюсер Тарас Ващишин рассказал в беседе с изданием «Абзац», что состояние тяжелобольного артиста остается без изменений.

Ващишин отметил, что Губин просил его не беспокоить. Продюсер последний раз общался с певцом три месяца назад.

«У него все по-старому, с самочувствием так же. Он в последнее время старается не рассказывать о здоровье вообще. Про творческие планы мы не говорили», — рассказал продюсер.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

В октябре 2024 года продюсер и композитор Игорь Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену.

Крутой понадеялся, что Губин возобновит карьеру. Он рассказал, что артист внимательно следит за трендами в популярной музыке, а также за выходами новых песен. По словам продюсера, певец объективно и профессионально оценивает произведения своих коллег.

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