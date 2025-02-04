Пригожин рассказал, каких артистов не хватает сегодня российской эстраде

Российской эстраде очень не хватает исполнителей «нулевых» и хитов, которые писались в то время. Тогда они запустили новый этап развития индустрии, что необходимо и сегодня, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В качестве примера он в беседе с Общественной Службой Новостей привел певца Андрея Губина.

Сегодня возвращается тренд на звучание «нулевых», на фоне чего можно было бы вернуть на сцену и тех артистов, считает Пригожин.

«Например, вспомните, сколько было великолепных хитов у Андрея Губина. Вот нет сегодня исполнителей такого формата, жанра, характера. А в нем все сочеталось: вокал, внешность, песни — все было прекрасно», — заявил продюсер.

Хотя Губин не сможет больше порадовать фанатов своими хитами, они сейчас снова набирают популярность в исполнении других певцов или в картинах, посвященных тому времени, добавил Пригожин.

Помимо артистов 2000-х, россияне скучают и по живым концертам зарубежных исполнителей, однако это ненадолго – «железный занавес» в мире музыки начинает открываться, многие из иностранных звезд уже обещают приехать в Россию, считает продюсер. Они, по его мнению, не меньше скучают по доброжелательным российским фанатам.

До этого психиатр Василий Шуров предупредил российского певца Андрея Губина о возможной тяжелой инвалидности в случае, если он не будет лечиться. По его мнению, у исполнителя наблюдаются симптомы малопрогредиентной шизофрении с распадом личности и «бреда преследования с тяжелой паранойей».

Ранее Пригожин сделал замечание Киркорову.