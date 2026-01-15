Алексей Чадов назвал Золотовицкого ориентиром для студентов Школы-студии МХАТ

Актер Чадов: Золотовицкий был ориентиром для своих студентов и ярким актером

Заслуженный артист России, актер, режиссер Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был не только ярким и талантливым человеком, но и настоящим ориентиром для своих студентов. Он внес огромный вклад в подготовку больших артистов, заявил в беседе с 360.ru актер Алексей Чадов.

«Он понимал, что готовит прекрасных студентов, артистов большого качества. И в целом был, безусловно, ярким актером, личностью», — отметил Чадов.

Напомним, накануне Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. На протяжении десятилетий он служил родному МХАТу, снимался в кино и занимался подготовкой актерских кадров. Какую жизнь прожил Игорь Золотовицкий и кому достанется его наследство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Лолита почтила память Игоря Золотовицкого.