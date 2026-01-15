Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Алексей Чадов назвал Золотовицкого ориентиром для студентов Школы-студии МХАТ

Актер Чадов: Золотовицкий был ориентиром для своих студентов и ярким актером
Сергей Пятаков/РИА Новости

Заслуженный артист России, актер, режиссер Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был не только ярким и талантливым человеком, но и настоящим ориентиром для своих студентов. Он внес огромный вклад в подготовку больших артистов, заявил в беседе с 360.ru актер Алексей Чадов.

«Он понимал, что готовит прекрасных студентов, артистов большого качества. И в целом был, безусловно, ярким актером, личностью», — отметил Чадов.

Напомним, накануне Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. На протяжении десятилетий он служил родному МХАТу, снимался в кино и занимался подготовкой актерских кадров. Какую жизнь прожил Игорь Золотовицкий и кому достанется его наследство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Лолита почтила память Игоря Золотовицкого.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626203_rnd_2",
    "video_id": "record::33061b9f-7161-4701-bb12-524be18abc89"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+