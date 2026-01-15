Размер шрифта
Юрий Лоза не понял эмодзи после публикации новой песни

Певец Юрий Лоза заявил, что не понимает значения некоторых эмодзи
Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что не понимает значения некоторых эмодзи в сети.

Лоза задался вопросом, как реагировать на некоторые смайлики, после публикации своей новой песни.

«К примеру, «личико с упертым в щеку пальчиком» – это как расшифровывать? Типа «я думаю, что очень спорно» или «при встрече я бы тебе рассказал, как надо было»? Или, скажем, «лицо с потоками слез» – это хорошо или плохо? Это «так меня пробило, что прям обрыдалась» или «как же мне тебя жалко»? Короче, полная непонятка», – поделился артист.

В октябре Лоза объяснил, почему редко появляется в телевизионных шоу и на радиоэфирах. По словам певца, он не хочет «прогибаться» под редакторов и авторов телепередач, а также владельцев радиоволн.

Лоза добавил, что артисты не выбирают свой репертуар на телевидении. Как утверждает певец, мнением музыкантов не интересуются. По словам исполнителя, то же самое происходит и на радио.

Ранее Лоза ответил на обвинения Куртуковой в газлайтинге.

